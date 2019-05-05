نيابة مكافحة الفساد تستجوب الرئيس السوداني المعزول البشير

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جدة - بواسطة طلال الحمود - استجوبت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، الأحد، الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، حول التهم الموجهة إليه.
وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهاما له تحت نص المواد: 8/9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، وكذلك المادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعلن الجيش في وقت سابق عن ضبط أموال بعملات مختلفة في منزل البشير تقدر قيمتها بـ 20 مليون دولار.
وعزل الجيش البشير يوم 11 أبريل/نيسان، بعد عدة أسابيع من احتجاجات مناهضة لحكمه بسبب ارتفاع أسعار الخبز.
وشكّل الجيش مجلسا انتقاليا عسكريا يتولى الحكم لمدة عامين لحين إعداد ترتيبات الانتخابات ونقل السلطة.
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