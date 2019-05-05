شكرا لقرائتكم نيابة مكافحة الفساد تستجوب الرئيس السوداني المعزول البشير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استجوبت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، الأحد، الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، حول التهم الموجهة إليه.

وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهاما له تحت نص المواد: 8/9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، وكذلك المادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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وأعلن الجيش في وقت سابق عن ضبط أموال بعملات مختلفة في منزل البشير تقدر قيمتها بـ 20 مليون دولار.

وعزل الجيش البشير يوم 11 أبريل/نيسان، بعد عدة أسابيع من احتجاجات مناهضة لحكمه بسبب ارتفاع أسعار الخبز.

وشكّل الجيش مجلسا انتقاليا عسكريا يتولى الحكم لمدة عامين لحين إعداد ترتيبات الانتخابات ونقل السلطة.