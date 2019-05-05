تعليقًا على قصف غزة...أمريكا:إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها

كتب- محمد بشاري
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، إثر التوترات التي يشهدها قطاع غزة إثر القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية.
وأضاف بومبيو: "آمل أن نتمكن من العودة إلى وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل الذي كان معمولا به لأسابيع".
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