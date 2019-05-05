الملك سلمان: الإنسان ضعيف ومهما بلغ نفوذه مصيره التراب (فيديو)

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، مقطع فيديو مؤثر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتحدث فيه عن ضعف الإنسان وزوال ماله وسلطانه بعد الموت.

وقال الملك سلمان في مقطع الفيديو الذي لاقى رواجا هائلا: "الإنسان ضعيف، الإنسان مهما بلغ من السلطة أو النفوذ أو العلم أو المال أو حتى القوة الجسدية، يوم من الأيام سيواجه ربه، تحت الثرى تحت التراب كما هو تراب، فلنعمل لهذا اليوم، ديننا يفرض علينا، أن ننظر لما بعد الحياة، أن ننظر لما بعد القوة، لما بعد المال لما بعد النفوذ، لما بعد السلطة، لما...