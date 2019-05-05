محمد سليمان: الوضع سيكون أفضل طالما الجميع يبحث عن مخرج للأزمة

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد سليمان، "أن الوضع سيكون أفضل، طالما ان الجميع يبحث عن مخرج للأزمة الاقتصادية، التي يعاني منها البلد"، مشيراً إلى أن "موضوع إقرار الموازنة أصبح في خواتيمه، وستكون موازنة مدروسة ومبنية على سياسة التقشف، التي لا تطال حقوق المواطن أو لقمة عيشه".
وخلال مأدبة غداء في منطقة وادي خالد، لفت الى أن عكار "غنية بمواردها وبطبيعتها، إلا أننا نعاني حرمانا مزمنا، خاصة في شبكة المواصلات ومنها الطرقات الرئيسية والأوتسترادات، وهذا الموضوع أولوية بالنسبة لنا، ونحن نتابع مع الرئيس الحريري ووزير الاشغال هذا الموضوع، اللذين أعربا عن حرصهما لإنجاز هذه المشاريع".
وأكد العمل "لمد جسر التعاون مع المستثمرين، للاستثمار في مناطقنا وتعزيز قدراتنا الأقتصادية، عبر إقامة مشاريع منتجة تخفف من البطالة، وتساهم في إستخدام مواردنا الانتاجية".
وشكر سليمان أصحاب الدعوة، مباركا لهم وللعكاريين والمسلمين، بحلول شهر رمضان، متمنيا أن "يحمل كل الخير والعطاء لنا ولوطننا".
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