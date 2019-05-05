محمد سليمان: الوضع سيكون أفضل طالما الجميع يبحث عن مخرج للأزمة

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد سليمان​، "أن الوضع سيكون أفضل، طالما ان الجميع يبحث عن مخرج للأزمة الاقتصادية، التي يعاني منها البلد"، مشيراً إلى أن "موضوع إقرار ​الموازنة​ أصبح في خواتيمه، وستكون موازنة مدروسة ومبنية على ​سياسة​ التقشف، التي لا تطال حقوق المواطن أو لقمة عيشه".

وخلال مأدبة غداء في منطقة ​وادي خالد​، لفت الى أن عكار "غنية بمواردها وبطبيعتها، إلا أننا نعاني حرمانا مزمنا، خاصة في شبكة المواصلات ومنها الطرقات الرئيسية والأوتسترادات، وهذا الموضوع أولوية بالنسبة لنا، ونحن نتابع مع الرئيس ​الحريري​ ووزير الاشغال هذا الموضوع، اللذين أعربا عن حرصهما لإنجاز هذه المشاريع".

وأكد العمل "لمد جسر التعاون مع المستثمرين، للاستثمار في مناطقنا وتعزيز قدراتنا الأقتصادية، عبر إقامة مشاريع منتجة تخفف من ​البطالة​، وتساهم في إستخدام مواردنا الانتاجية".

وشكر سليمان أصحاب الدعوة، مباركا لهم وللعكاريين والمسلمين، بحلول ​شهر رمضان​، متمنيا أن "يحمل كل الخير والعطاء لنا ولوطننا".