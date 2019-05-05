مراد: مزارع شبعا لبنانية كما الجولان سورية والقدس عاصمة فلسطين

أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "​مزارع شبعا​ لبنانية كما ​الجولان​ سورية و​القدس​ عاصمة ​فلسطين​. لن نتنازل ولن نفرط بشبر واحد من أي أرض عربية طالما هناك روح بهذا الجسد".

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