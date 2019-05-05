أعلن مكتب مكتب الوكيل الشرعي في ​لبنان​ للمرجع ​السيد علي الخامنئي​ ، في بيان، أنه "لم يثبت رؤية هلال ​شهر رمضان​ المبارك بالعين المجردة ليكون يوم غد الاثنين المتمم لشهر شعبان ويوم الثلاثاء هو اول ايام شهر رمضان".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الخامنئي: الإثنين المتمم لشعبان والثلاثاء أول أيام شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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