صادر: المصرف المركزي خاضع لقانون انشائه ولا يخضع لقوانين المؤسسات العامة

أكد رئس ​مجلس شورى الدولة​ السابق ​شكري صادر​ في حديث تلفزيوني له ان "​المصرف المركزي​ خاضع لقانون انشائه ولا يخضع لقوانين المؤسسات العامة، ولا يخضع لأي إجراء من الاجراءات التي تطبق على المؤسسات العامة".

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