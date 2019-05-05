أعلن مكتب المرجع السيد علي السيستاني في ​النجف الأشرف​، في بيان، انه "لم يثبت رؤية هلال ​شهر رمضان​ المبارك بالعين المجردة في مساء اليوم الأحد في ​العراق​ والمناطق المجاورة له، فوفقاً لفتواه يكون يوم غد الاثنين آخر شهر شعبان ويوم الثلاثاء هو اول ايام شهر رمضان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب السيستاني: الإثنين المتمم لشعبان والثلاثاء أول أيام شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.