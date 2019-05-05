أكد وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​منصور بطيش​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنه "يفرض علينا الزمن الصعب أن نترفع جميعا عن الخلافات والحدة في التعبير عنها. انه وقت العمل الجدي والتلاقي على وضع الحلول موضع التطبيق، وهي موجودة وممكنة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بطيش: إنه وقت التلاقي على تطبيق الحلول وهي موجودة وممكنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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