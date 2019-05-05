ابي رميا: حركة جبران باسيل تجعل للاخرين ذريعة ليتواجدوا اعلاميا

رأى عضو تكتل "​لبنان القوي​" ​سيمون أبي رميا​ ان الصاروخ "التقديري" الذي تسلمه رئيس التيار ​جبران باسيل​ من ​حزب الله​ حرر لبنان من ​الاحتلال الاسرائيلي​ و​جرود عرسال​ من الارهاب التكفيري.

واضاف في حديث تلفزيوني: "​التيار الوطني الحر​ القوة السياسية الاولى بكسروان وجبيل وخيارات الرأي العام واضحة وأكيد لسنا لوحدنا ولكننا القوة الاولى والكلام اعتدنا عليه"، مشيرا الى ان "حركة جبران باسيل تجعل للاخرين ذريعة ليتواجدوا اعلاميا".