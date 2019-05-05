ابي رميا: حركة جبران باسيل تجعل للاخرين ذريعة ليتواجدوا اعلاميا

رأى عضو تكتل "لبنان القوي" سيمون أبي رميا ان الصاروخ "التقديري" الذي تسلمه رئيس التيار جبران باسيل من حزب الله حرر لبنان من الاحتلال الاسرائيلي وجرود عرسال من الارهاب التكفيري.
واضاف في حديث تلفزيوني: "التيار الوطني الحر القوة السياسية الاولى بكسروان وجبيل وخيارات الرأي العام واضحة وأكيد لسنا لوحدنا ولكننا القوة الاولى والكلام اعتدنا عليه"، مشيرا الى ان "حركة جبران باسيل تجعل للاخرين ذريعة ليتواجدوا اعلاميا".
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