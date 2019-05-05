باسيل من وطى الجوز: الانماء يبدأ بطريق حقيقية وليس تزفيتا لزاروب في انتخابات

وضع رئيس "​التيار الوطني الحر​" الوزير ​جبران باسيل​، حجر الاساس للنادي الرياضي في بلدة ​وطى الجوز​، وهنأ رؤساء البلديات في البلدات المجاورة "لما يقومون به من انشطة وخدمات ليبقى الاهالي متمسكون بضيعهم من اجل انعاشها وتطويرها، وهذا جوهر وجودنا في هذا الشرق".

وابدى باسيل فرحه "لسرعة البدء في تنفيذ الجزء الذي لزم من الطريق الذي يربط ​كسروان​ بفتوح كسروان والجرد بالساحل وصولا الى ​نهر ابراهيم​ وربط اوتوستراد ريفون بالاوتستراد الساحلي من جهة نهر ابراهيم وهو موضوع اساسي كون وطى الجوز بالتحديد ملتقى بين كسروان والفتوح وجبيل، وربط الاوتوستراد الذي يربط كسروان بجبيل بالجرد فنربط بذلك جبل ​لبنان​ مع بعضه ونبقي ​الشباب اللبناني​ في ضيعهم للعمل والسكن فيها فلا يبقى النزول الى الساحل رحلة طويلة".

وتطرق الى "الخدمات التي تقدم قبل ال​انتخابات​ النيابية من قبل المرشحين وانهمار الزفت كالشتاء في الوعود لتختفي مع الشتوة الاولى"، مشيراً إلى أن "هذا ليس انماء لان الانماء يبدأ بطريق حقيقية وليس تزفيتا لزاروب في انتخابات وهي طريق لكل الناس ممن ينتخبنا او لا ينتخبنا، نحن هكذا نعمل وهكذا نبني انسانا يبقى في جرده ونبي بلدا ومؤسسات ناجحة فلا نحتاج لاحد كي يصلح طرقاتنا الا دولتنا الواجب عليها القيام بذلك".

وتمنى باسيل "ان يكون هذا المفهوم قد تعمم على الجميع وتبقى كسروان وفية للبنان وللتيار الوطني الحر ونحن بدورنا سنكون اوفياء لها".