خير الدين: خفض الفوائد يفرضه السوق ولا تفرضه الدولة

أكد الوزير السابق مروان خير الدين أن "بموضوع خفض الفوائد، اذا تم تخفيض الفوائد على المودعين فكثير منهم لن يودع أمواله بالمصارف"، مشيراً الى أن "خفض الفوائد يفرضه السوق ولا تفرضه الدولة".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح خير الدين أنه "اذا تم اصلاح الموازنة وخفض نسبة العجز، ورفع مستوى التصنيف الإئتماني عندها حكما السوق سيتجاوب وتنخفض الفوائد"، مشدداً على ان "لا قدرة للبنوك على المساهمة طالما لا يوجد اصلاح".
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