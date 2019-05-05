خير الدين: خفض الفوائد يفرضه السوق ولا تفرضه الدولة

أكد الوزير السابق ​مروان خير الدين​ أن "بموضوع خفض الفوائد، اذا تم تخفيض الفوائد على المودعين فكثير منهم لن يودع أمواله ب​المصارف​"، مشيراً الى أن "خفض الفوائد يفرضه السوق ولا تفرضه الدولة".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح خير الدين أنه "اذا تم اصلاح ​الموازنة​ وخفض نسبة العجز، ورفع مستوى التصنيف الإئتماني عندها حكما السوق سيتجاوب وتنخفض الفوائد"، مشدداً على ان "لا قدرة للبنوك على المساهمة طالما لا يوجد اصلاح".