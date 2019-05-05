دوي صافرات الإنذار في إشكول وكيسوفيم في صحراء النقب

أفادت إذاعة ​الجيش الإسرائيلي​ عن دوي صافرات الإنذار في ​أشكول​ وكيسوم في ​صحراء​ ​النقب​ بعد إطلاق صواريخ من ​قطاع غزة​ على الأراضي الفلسطينية.

​وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق، بانطلاق صفارات الإنذار في مدن قريبة من قطاع غزة، بعد سقوط قذائف على تلك المدن.

وأكدت وسائل إعلام إصابة إسرائيليين اثنين بجروح خطيرة جراء سقوط ​قذيفة​ صاروخية أطلقت من قطاع غزة على مبنى بمدينة ​عسقلان​ جنوبي إسرائيل.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد ​قذائف صاروخية​ أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات ​الصواريخ​ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الإسرائيلية​ أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.