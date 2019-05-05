مقتل مستوطن رابع متأثرا بجراحه بعد قصف أسدود

أفادت وسائل اعلام إسرائيلية عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين الى 4 بعد مقتل مستوطن جريح في مدينة اسدود نتيجة قصف ​الفصائل الفلسطينية​ ب​الصواريخ​ من ​قطاع غزة​.

وبدأ ​الجيش الإسرائيلي​، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد ​قذائف صاروخية​ أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات الصواريخ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الإسرائيلية​ أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.