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مقتل شخص في طائرة ركاب روسية بعد تعرضها لحريق وهبوطها اضطراريا

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اشتعلت النيران في ​طائرة​ ركاب في مطار "شيريميتيفو" ب​موسكو​ أثناء محاولتها الهبوط والتي كانت متجهة من موسكو إلى مورمانسك، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين وإجلاء 78 من الركاب الذين كانوا على متنها.

بينما أكدت قناة "360" على التيليغرام، فإن سبب الحادث هو حريق على متن الطائرة.

هذا ويشار إلى أن الطائرة عادت أدراجها مسرعة بعد إقلاعها من موسكو متوجهة إلى مدينة مورمانسك، بسبب حريق شب في محركها.

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ووفقا لممثلي خدمات الطوارئ، فقد أصيب 6 ركاب، فيما تم إجلاء جميع الركاب الآخرين والباغ عددهم 78.

فيما أكد مصدر مطلع لوكالة "​سبوتنيك​" فإن الطائرة تابعة لشركة "إيرفلوت" الروسية، وأن سبب الحريق يمكن أن يكون عطلا في المعدات الكهربائية.

وأكدت لجنة التحقيق لوكالة "سبوتنيك" أن التحقيق جار للتعرف على ظروف وأسباب الحادثة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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