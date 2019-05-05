طائرة مسيرة لحماس حاولت إلقاء قذيفة هاون على مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام اسرائيلية بأن ​طائرة​ مسيرة تابعة لحركة "حماس" حاولت إلقاء ​قذيفة هاون​ على مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي.

بدورها ذكرت إذاعة ​الجيش الإسرائيلي​ أن صافرات الإنذار دوت في جنوب إسرائيل وتحديداً في غلاف غزة وأشدود و​عسقلان​ ومنطقة يفنة بوسط إسرائيل.

كما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن صاروخاً أصاب منزلا في منطقة البوليفار دون أن ينفجر.

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كما أعلنت القناة الـ 13 بأن عن تضرر مبنى سكني بشكل كبير في ​سديروت​ نتيجة إطلاق ​الصواريخ​ من غزة. كما أكد موقع "جيروزاليم بوست" أن عشرين صاروخاً سقطوا بشكل كبير خلال تسعين ثانية فقط.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد ​قذائف صاروخية​ أطلقت من ​قطاع غزة​ على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات الصواريخ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الإسرائيلية​ أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.