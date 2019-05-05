الديوان الملكي: الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلن الديوان الملكي السعودي أن "المحكمة العليا قررت أن يوم الإثنين هو غرة شهر رمضان في السعودية"، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان.
كذلك، أعلنت الإمارات أن يوم الإثنين هو أول أيام شهر رمضان.
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