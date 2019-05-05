الديوان الملكي: الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلن الديوان الملكي السعودي أن "المحكمة العليا قررت أن يوم الإثنين هو غرة ​شهر رمضان​ في ​السعودية​"، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان.

كذلك، أعلنت الإمارات أن يوم الإثنين هو أول أيام شهر رمضان.