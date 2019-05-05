الصحة الفلسطينية: مقتل رضيعة بقصف إسرائيلي شمال قطاع غزة

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​، في بيان، عن مقتل رضيعة جراء الاستهداف الاسرائيلي لشمال ​قطاع غزة​.

وارتفع بذلك عدد القتلى في القطاع إلى 19 قتيلا منذ السبت و25 منذ يوم الجمعة، بينهما امرأتان وجنيناهما ورضيعتان وإصابة أكثر من 100 شخص.

وبدأ ​الجيش الإسرائيلي​، تصعيدا عسكريا، بعدما أعلن رصد ​قذائف صاروخية​ أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية على حدود القطاع، شن على إثرها غارات مكثفة على مواقع أعلن أنها تابعة لحركة ​المقاومة​ الإسلامية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي".

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات ​الصواريخ​ تجاه مواقع إسرائيلية، في حين أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الإسرائيلية​ أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.