النيابة السودانية تستجوب عمر البشير بتهم الفساد وتمويل الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

تستجوب النيابة السودانية، الرئيس المعزول، عمر البشير، بتهم تتعلق بالفساد، وتمويل الإرهاب، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وأعلن الجيش السوداني عزل عمر البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد خروج مئات الآلاف من المحتجين للمطالبة بتسليم إدارة شؤون البلاد للمدنيين.

وعقب عزل البشير، نقل إلى سجن كوبر. وصادرت السلطات سبعة ملايين يورو و350 الف دولار، بجانب خمسة مليارات جنيه سوداني من مقر إقامته.

ويستمر المواطنون السودانيون في اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة بالخرطوم، للمطالبة بتسليم السلطة لمجلس مدني سيادي.