محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (د ب أ)
انتقدت الرئاسة الفلسطينية مساء اليوم الأحد المواقف الدولية إزاء "التصعيد" الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن "الصمت المريب للمجتمع الدولي، هو الذي يشجع إسرائيل على التمادي بارتكاب جرائهما بحق الشعب الفلسطيني".
وذكر أبو ردينة أن الرئيس محمود عباس أوعز لمندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة السفير رياض منصور، دراسة طلب عقد جلسة لمجلس الامن الدولي، لوقف "العدوان" الإسرائيلي في غزة.
وأضاف أن عباس "يجري اتصالات على مختلف المستويات من أجل ضمان وقف العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية لهم".
وفي وقت سابق اليوم صرح عباس بأن أي تهدئة في قطاع غزة وإسرائيل "لا قيمة لها ولا فائدة منها".
وقال عباس خلال وضعه حجر الأساس لمبنيي هيئة مكافحة الفساد ومؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى في مدينة رام الله إن "على من يحكم غزة (حركة حماس) أن يفهم أن قضية تهدئة هنا أو هناك لا قيمة لها ولا فائدة منها".
وأضاف أن "ما يجري من تصعيد إسرائيلي في غزة، "مؤسف ومدان وقد طالبنا العالم بوقف العدوان الإسرائيلي".
وأكد عباس على "ضرورة تحقيق مصالحة وطنية تاريخية تجمع شمل الشعب الفلسطيني لمواجهة كل المؤامرات التي تحيط بقضيتنا الوطنية بدءا من صفقة القرن الأمريكية ومحاربة عائلات الشهداء والأسرى وغيرها".
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين تنتقد المواقف الدولية إزاء التصعيد الإسرائيلي في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.