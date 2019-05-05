10 صور ترصد افتتاح السيسي لأنفاق "تحيا مصر" بمدينة الإسماعيلية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صورًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع أنفاق "تحيا مصر" بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، بحضور قيادات الدولة، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المشروعات القومية بمحافظات الإسماعيلية، ومن المقرر أن تحدث هذه المشروعات نقلة نوعية للمحافظة تساهم في إقرار التنمية والتمهيد للمشروعات الاستثمارية.

يذكر أن المشروعات التنموية بمحافظات القناة يصل عددها إلى 12 مشروع تنموي، بينها: أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، محطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، كورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، كوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوي بمنطقة الشط بالسويس.​