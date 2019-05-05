الصحة العالمية / اكثر من 390 قتيل و2000جريح حصيلة الاشتباكات في طرابلس الى حد الان

قالت منظمة الصحة العالمية، إن حصيلة اشتباكات جنوبي طرابلس بلغت حتى الآن 392 قتيلا، وحوالي 2000 جريح. وأضافت المنظمة في تغريدة لها على تويتر أن عدد النازحين اليوم بسبب الحرب على العاصمة يقدر بنحو 50 ألف شخص يتوزعون بين طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية. Advertisements

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