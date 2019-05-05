قصف إسرائيلي عنيف يستهدف حي تل الهوا بغرب قطاع غزة

نفذت المقاتلات الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، غارة كبيرة استهدفت عمارة تابعة لعائلة أبو قمر بشارع الصناعة في حي تل الهوا غرب قطاع غزة.

ووثق مقطع فيديو تداوله النشطاء ووسائل الإعلام في

غزة لحظة إصابة الصاروخ للعمارة التي دمرت بالكامل.

وواصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية تنفيذ غارات على قطاع غزة، مستهدفة عددا من المنازل بعد ظهر الأحد،

حيث شنت غارة جوية استهدفت منزل عائلة منذر مشتهى في حي الشجاعية شرق قطاع غزة.

وأفادت وكالة معا نقلا عن نشطاء، بأن الطيران الإسرائيلي أطلق صاروخي استطلاع صوب المنزل، قبل أن يقوم بعد دقائق قليلة باستهدافه بصواريخ من طائرة "إف 16" وتدميره بالكامل.