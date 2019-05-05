قتيل وجرحى بحريق على متن طائرة ركاب بموسكو

اندلع حريق كبير في طائرة ركاب خلال تنفيذها عملية هبوط اضطراري في مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية موسكو، في حادث أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين .

وأوضحت مصادر في مصلحة الطوارئ الروسية أن

الطائرة من طراز "سوخوي سوبيرجيت-100"، انطلقت مساء الأحد من مطار شيريميتيفو متجهة إلى مدينة مورمانسك، لكن طاقمها اضطر إلى العودة سريعا بسبب اندلاع حريقفي أحد المحركات.

وتمكنت الطائرة من الهبوط فقط بعد المحاولة الثانية، لكن الحريق استمر وانتشر في جزء أكبر منها.

وأفاد شهود عيان ومصادر بأن بعض الركاب، الذين بلغ عددهم 73 شخصا بالإضافة إلى 6 أفراد من الطاقم، خرجوا من الطائرة وهي لا تزال تسير على المدرج.