مقتل 17 فلسطينياً وإسرائيليَين بقصف متبادل بين الجيش والفصائل

قُتل إسرائيليان جراء سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على عسقلان وبئر السبع، اليوم ، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي إلى 17 شخصا.

وقالت الوزارة إن 3 فلسطينيين، قُتلوا اليوم ، جراء تواصل القصف الإسرائيلي على شرق غزة، وذلك في ظل استمرار القصف والتصعيد.

كما لقي 5 فلسطينيين مصرعهم في قصف استهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع

غزة، فيما قتل 3 آخرون في غارات استهدفت محيط المدرسة الأمريكية شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى اثنين آخرين في مدينة رفح.

وكشفت أن عدد ضحايا القصف المستمر لليوم الثاني على قطاع غزة ارتفع إلى 17 قتيلا، منهم سيدة حامل ورضيعة من عائلة واحدة، فيما أصيب أكثر من 80 مواطنا إصابات مختلفة.

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بدورها قالت "غرفة العمليات المشتركة"

في غزة إنها قصفت مدينتي بئر السبع وعسقلان بعشرات الصواريخ ردا على قصف إسرائيل البيوت الفلسطينية الآمنة، وحذرت تل أبيب من أن "الاستمرار في هذه السياسة يعني أن القادم أعظم".

وأضافت أن إسرائيل اعترفت بإصابة 4 مستوطنين، أحدهم جراحه خطيرة، جراء القصف الصاروخي، الذي استهدف مستوطنة عسقلان اليوم.

هذا وأوقفت السلطات الإسرائيلية حركة القطار في بئر السبع بعد إصابة مباشرة لسكة الحديد.

وأفادت مراسلتنا في القدس بأن إسرائيليين 2 أُصيبا بجروح خطيرة جراء سقوط صواريخ أطلقت من غزة على مدن إسرائيلية.