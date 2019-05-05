مقتل 8 إرهابيين وتدمير 5 أوكار بالأنبار غرب العراق

أعلنت قيادة عمليات الجزيرة العراقية، اليوم ، مقتل 8 إرهابيين، وتدمير 5 أوكار بصحراء محافظة الأنبار غربي العراق.
وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء قاسم المحمدي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن "قيادة عمليات الجزيرة، متمثلة بقواتالجيش والحشد العشائري، المسندين بطيران الجيش وطيران التحالف وبالتعاون مع قيادتي نينوى وصلاح الدين، أطلقت عملية واسعة لتفتيش مناطق الجزيرة غرب العراق"، مضيفا أن "العملية أسفرت عن قتل 8 إرهابيين،
وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، في وقت سابق اليوم، القبض على عنصر من تنظيم "داعش" وضبط عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من المحافظة ذاتها.
وتواصل القوات العراقية مطاردة العناصر الإرهابية، والخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، للقضاء عليهم بكافة الأراضي العراقية.
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