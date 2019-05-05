رئيس وزراء كندا يبحث هاتفيا مع الرئيس الكوبي تطورات الأزمة الفنزويلية

بحث رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، هاتفيا مع الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، تطورات الوضع في فنزويلا. وأكد رئيس الوزراء الكندي نيابة عن مجموعة ليما - التي تضم 14 دولة وتهدف لإيجاد مخرج سلمي للأزمة في فنزويلا - الرغبة في رؤية انتخابات حرة ونزيهة والدستور مؤيد في فنزويلا، معربا عن قلقه إزاء المعاناة المستمرة للشعب الفنزويلي.

وقررت "مجموعة ليما"، بعد الاجتماع الطارئ في فنزويلا - الرغبة في رؤية انتخابات حرة ونزيهة والدستور مؤيد في فنزويلا، معربا عن قلقه إزاء المعاناة المستمرة للشعب الفنزويلي.وقررت "مجموعة ليما"، بعد الاجتماع الطارئالذي عقدته مساء يوم الجمعة الماضي لمناقشة التصعيد الأخير في الأزمة الفنزويلية، دعوة الحكومة الكوبية إلى استخدام نفوذها لدى كراكاس من أجل المساعدة للتوصّل إلى حل سلمي للأزمة التي تفاقمت حدتها منذ الثلاثاء الماضي، وأوقعت ما لا يقل عن خمسة قتلى ومئات الجرحى بين المدنيين.

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