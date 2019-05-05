رئيس وزراء كندا يبحث هاتفيا مع الرئيس الكوبي تطورات الأزمة الفنزويلية

بحث رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، هاتفيا مع الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، تطورات الوضع في فنزويلا.
وأكد رئيس الوزراء الكندي نيابة عن مجموعة ليما - التي تضم 14 دولة وتهدف لإيجاد مخرج سلمي للأزمةفي فنزويلا - الرغبة في رؤية انتخابات حرة ونزيهة والدستور مؤيد في فنزويلا، معربا عن قلقه إزاء المعاناة المستمرة للشعب الفنزويلي.
وقررت "مجموعة ليما"، بعد الاجتماع الطارئ
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