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مباحثات كويتية جزائرية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين

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 بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الأحد، مع وزير الشئون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

واستعرض الوزيران- خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية- العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، كما جرى التنسيق بشأن عدد

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من الموضوعات المتعلقة بأطر تعزيز آفاق العمل الثنائي المشترك، والسبل الكفيلة لمواجهة التحديات المختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما بحثا الأوضاع التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، إضافة إلى مناقشة مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين.
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