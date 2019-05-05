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يمني يكشف أفكاراً جديدة تمكن من الانتصار على القوى الطبيعية

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كشف الكاتب اليمني ناصر النسي في كتابه الجديد المنتظر طباعته والذي يحمل عنوان  "الانتصار على القوى الطبيعة" عن أفكار مبتكرة تمكن الإنسان من الانتصار  على القوى الطبيعة وأهمها (البحار والمحيطات، التصحر والجفاف وندرة المياه، الرياح ،الفيضانات،أشعة الشمس الحارقة،والأعاصير) وتسخيرها لصالحه وتحويل الكثير من آثارها المدمرة إلى عوامل تنمية وبناء.

 

وأضاف أن الكتاب يقدم أفكارًا ستحدث تحولا شاملا في مفاهيم الصحة

العامة وستفضي إلى خفض المشاكل الصحية للبشرية بنسبة تصل إلى 50%، كما يقدم الكتاب أفكاراً مبتكرة لا إقامة التجمعات السكانية الحديثة وحسن استغلال الموارد المتاحة في المجتمعات المحلية وصولا لرفاهية والعيش الرغيد.

وأوضح أن الكتاب يركز  على مدرسة الإنسانية وهي عبارة عن مشروع طموح ينادي بوجوب الاستغلال الأمثل

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لوسائل التواصل و يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى ونوعية التعليم حول العالم تفضي خلال بضعة أعوام الى تمكين كل الطلاب حول العالم عن طريق الهواتف الذكية والحواسيب من الحصول على أفضل المناهج الدراسية ، أفضل المواد  التعليمية افضل طرق التدريس و افضل الصور والمقاطع والوسائل المساعدة لفهم الدرس كما يهدف المشروع إلى إدخال مادة الإنسانية وفن التعامل مع الغير لكل اطفال العالم كضرورة لتعميق الولا للإنسانية وغرس قيم الحب والتسامح والسلام والإخاء في الإنسانية.
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