يمني يكشف أفكاراً جديدة تمكن من الانتصار على القوى الطبيعية

كشف الكاتب اليمني ناصر النسي في كتابه الجديد المنتظر طباعته والذي يحمل عنوان "الانتصار على القوى الطبيعة" عن أفكار مبتكرة تمكن الإنسان من الانتصار على القوى الطبيعة وأهمها (البحار والمحيطات، التصحر والجفاف وندرة المياه، الرياح ،الفيضانات،أشعة الشمس الحارقة،والأعاصير) وتسخيرها لصالحه وتحويل الكثير من آثارها المدمرة إلى عوامل تنمية وبناء.
وأضاف أن الكتاب يقدم أفكارًا ستحدث تحولا شاملا في مفاهيم الصحةالعامة وستفضي إلى خفض المشاكل الصحية للبشرية بنسبة تصل إلى 50%، كما يقدم الكتاب أفكاراً مبتكرة لا إقامة التجمعات السكانية الحديثة وحسن استغلال الموارد المتاحة في المجتمعات المحلية وصولا لرفاهية والعيش الرغيد.
وأوضح أن الكتاب يركز على مدرسة الإنسانية وهي عبارة عن مشروع طموح ينادي بوجوب الاستغلال الأمثل
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