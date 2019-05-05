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ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في السعودية

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أعلنت جامعة المجمعة، اليوم الأحد، رؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصد الجامعة بحوطة سدير التابعة لمنطقة الرياض في

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وأشارت الجامعة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر" إلى أنها تنتظر الإعلان

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الرسمي من المحكمة العليا.

 

وأعلنت 6 دول عربية قطر والكويت والعراق ولبنان واليمن وليبيا، أن يوم الاثنين 6 مايو، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440 الهجري.

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