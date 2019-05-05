ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في السعودية

أعلنت جامعة المجمعة، اليوم الأحد، رؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصد الجامعة بحوطة سدير التابعة لمنطقة الرياض في

وأشارت الجامعة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر" إلى أنها تنتظر الإعلان

الرسمي من المحكمة العليا.

وأعلنت 6 دول عربية قطر والكويت والعراق ولبنان واليمن وليبيا، أن يوم الاثنين 6 مايو، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440 الهجري.