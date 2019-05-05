أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، أن بلاده تندد بحملة الولايات المتحدة الرامية إلى إسقاطحكم الرئيس، نيكولاس مادورو، في فنزويلا.
وخلال محادثات أجراها مع نظيره
الفنزويلي، خورخي أرياسا، في موسكو، قال لافروف: "ندعو الأمريكيين وجميع الذين يدعمونهم، للتخلي عن الخطط غير المسئولة والتصرف ضمن أطر القانون الدولي حصرًا".
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: ندعو واشنطن إلى التخلي عن خطط الإطاحة بالرئيس الفنزويلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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