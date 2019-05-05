لافروف: ندعو واشنطن إلى التخلي عن خطط الإطاحة بالرئيس الفنزويلي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، أن بلاده تندد بحملة الولايات المتحدة الرامية إلى إسقاط

حكم الرئيس، نيكولاس مادورو، في فنزويلا.

وخلال محادثات أجراها مع نظيره

الفنزويلي، خورخي أرياسا، في موسكو، قال لافروف: "ندعو الأمريكيين وجميع الذين يدعمونهم، للتخلي عن الخطط غير المسئولة والتصرف ضمن أطر القانون الدولي حصرًا".