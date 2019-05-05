ارتفاع قتلى إعصار فاني بالهند وبنجلاديش إلى 42 شخصًا

ارتفعت حصيلة قتلى الإعصار الذي ضرب الهند وبنجلادش، اليوم الأحد، إلى 42 شخصًا في وقت سارعت فرق الإنقاذ لإصلاح خطوط إمداد المياه والطرق التي دمرتهاالعاصفة.
وذكرت قناة "فرانس 24" أن 29 من الوفيات وقعت في ولاية أوديشا في شرق الهند و13 في
بنجلادش، بحسب ما أفاد مسئولون من البلدين.
وكان "فاني" أول إعصار يضرب سواحل الهند المطلة على خليج البنغال خلال الصيف منذ 43 عامًا والثالث خلال السنوات الـ150 الماضية، بحسب رئيس وزراء أوديشا نافين باتنايك.
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