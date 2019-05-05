وزير العمل الألماني يدعو لتحجيم هيمنة شركات الإنترنت على السوق

دعا وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل لتحجيم قوة الهيمنة على السوق لشركات الإنترنت العملاقة مثل "جوجل" و"فيسبوك".

وقال هايل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بمناسبة مؤتمر الرقمنة "رِي:بوبليكا" الذي يبدأ في العاصمة الألمانية برلين غداً الاثنين: "عندما تعيق هيمنة (شركات عملاقة) على البيانات عملية المنافسة، نكون حينئذ بحاجة لسبل من أجل إتاحة الوصول للبيانات".

ودعا الوزير الاتحادي لضرورة إجراء مناقشة جدية لمقترح قدمته مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر بهذا الشأن.

يذكر أن فيستاجر دعت لتشديد القواعد بحيث لا يتم الهيمنة على العالم من قبل شركات عملاقة، مؤكدة أنه يجب إلزام شركات مهيمنة بمواصلة منح البيانات التي تقوم بجمعها.

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وتعتزم المفوضة الأوروبية التحدث في مؤتمر الرقمنة ببرلين عن الحد من الاحتكارات الرقمية.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير المؤتمر هذا العام، لتكون المرة الأولى التي يتم افتتاح المؤتمر بها من قبل رئيس اتحادي.

ويعتزم وزير العمل الألماني التحدث عن توازن القوى الجديد بين الحكومة والأوساط الاقتصادية في مجال الرقمنة خلال المؤتمر المقرر أن يستمر لمدة ثلاثة أيام.

ومن المتوقع حضور وزيرة شؤون البيئة الألمانية سفنيا شولتسه وكذلك رائد الفضاء الألماني الشهير ألكسندر جرست للمؤتمر.