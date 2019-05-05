كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الفنزويلي: محاولة الانقلاب في البلاد فشلت تماما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريسا رفض بلاده للمحاولات الأميركية لتقويض سيادة فنزويلا، كما أكد استعداد الحكومة في كاراكاس للحوار مع المعارضة.

وقال أريسا خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الأحد "نحن ما زالنا نسمع الدعوات الأميركية لتغيير السلطة في فنزويلا باستخدام طرق غير دستورية، ودون أن تأخذ في اعتبارها رغبة الشعب الفنزويلي"، مضيفا "في هذا السياق، اكتسبت العلاقات بين موسكو وكاراكاس أهمية مميزة، هذه العلاقات هامة لبلدينا، وللعالم كله".

وأضاف أريسا "يجب أن نستعيد الطرق المدنية، نحن نعرض الحوار، ما زالنا نعرض ذلك على المعارضة في فنزويلا".

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وتابع أريسا "كاراكاس ترفض المحاولات الأميركية لتقويض سيادة فنزويلا". وقال الوزير إن محاولة الانقلاب في البلاد "فشلت تماما".

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد موسكو للانضمام للجهود الدولية لتسوية أزمة فنزويلا.

وقال لافروف إنه من غير المقبول تسيس المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا، وأن موسكو ستسمر في إرسال المساعدات عبر القنوات الأممية.