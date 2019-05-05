كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المكلفة تحري هلال شهر رمضان المبارك برئاسة وزير العدل سلطان بن سعيد البادي الظاهري، اليوم الأحد، في مقر دائرة القضاء بأبوظبي، أن غداً الإثنين الموافق 6 مايو الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، حيث لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان، أمس السبت.

يذكر أن جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.