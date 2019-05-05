كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تصدر الحكم حول الطعن على انتخابات اسطنبول غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّ حزب العدالة والتنمية التركى، أنّ لجنة الانتخابات العليا فى تركيا، ستصدر حكمها حول طعن الحزب الإسلامى الحاكم بشأن نتيجة الانتخابات الإقليمية لولاية اسطنبول، غداً الإثنين.

كما طالب بإعادة الانتخابات بتلك الولاية، والتى خسرها الحزب الحاكم بفارق ضئيل أمام حزب الشعب العلمانى، فى انتخابات 31 مارس الماضى، لأول مرة منذ 25 عاماً.

واستشهد حزب العدالة والتنمية بخروقات شابت نزاهة الانتخابات فى اسطنبول، وطالبوا بإلغاء النتيجة.

ووفقاً لوكالة رويترز، أن المرشح الفائز لحزب الشعب "أكرام إمام أوغلو" تسلم منصبه برئاسة بلدية اسطنبول الشهر الماضى، بينما كانت نتيجة الطعن على تلك الانتخابات معلقة منذ أسابيع، حيث انتهت لجنة الانتخابات العليا بإعادة فرز جزئى وكلى للأصوات عبر اسطنبول،