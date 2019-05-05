كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثلاثة قتلى فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بأن ثلاثة قتلى فلسطينيين من عائلة واحدة قضوا في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة.

وبلغت، اليوم الأحد، حصيلة القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة منذ يوم الجمعة 14 فلسطينيا و 3 إسرائيليين، فيما تتجه الحكومة الإسرائيلية لتكليف الجيش بمواصلة الهجوم على القطاع.