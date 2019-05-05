كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "سانشيز" يبدأ محادثات مع الحزب الشعبى لتشكيل حكومة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ رئيس الوزراء الإسبانى، الاشتراكى بيدرو سانشيز، غداً الإثنين، محادثات مع زعيم الحزب الشعبى بابلو كاسادو، لفتح قنوات حوار حول تشكيل الحكومة الجديدة، وتقييم موقف الأحزاب الأخرى فى ضوء فوزه بالانتخابات العامة التى جرت الأحد الماضى، وأسفرت عن فوزه دون أغلبية مطلقة.

وقالت مصادر من قصر مونكلوا، لوكالة افى الإسبانية، ،إنّ محادثات الأيام المقبلة ستكون بمثابة نقطة اتصال وتطبيع العلاقات، مشددة على أهمية المواطنة كرسالة جيدة لمحاولة تجاوز الخلافات.