عاجل.. احتراق طائرة ركاب أثناء هبوطها في موسكو (فيديو)

اشتعلت النيران في طائرة ركاب في مطار "شيريميتيفو" بموسكو أثناء محاولتها الهبوط والتي كانت متجهة من موسكو إلى مورمانسك.

ووفقا لقناة "360" على التيليغرام، فإن سبب الحادث هو حريق على متن الطائرة.

هذا ويشار إلى أن الطائرة عادة أدراجها مسرعة بعد إقلاعها من موسكو متوجهة إلى مدينة مورمانسك، بسبب حريق شب في محركها.

ووفقا لممثلي خدمات الطوارئ، فقد أصيب 6 ركاب، فيما تم إجلاء جميع الركاب الآخرين والباغ عددهم 78.