كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم المعارضة الفنزويلية: الجمعية الوطنية تدرس طلب أمريكا بالتدخل العسكرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّ زعيم المعارضة الفنزويلية "خوان جوايدو"، أنّ الجمعية الوطنية الفنزويلية ربما تدرس خيار طلب تدخل عسكرى أمريكى، فى حالة الضرورة، والمصادقة على ذلك.

وجوايدو، الذى يحظى بدعم غربى لرئاسة البلد اللاتينى، فى مقابلة لصحيفة " واشنطن بوست"، رداً على سؤال حول مدى قبوله لإمكانية تدخل القوات الأمريكية فى فنزويلا،قال :"صديقى العزي، السفير جون بولتون، شكرا لدعمكم المبذول هذه القضية العادلة، شكرا لخياركم، ونعمل على تقييمه، وربما نأخذه فى الاعتبار لدى الجمعية الوطنية لحل هذا الأزمة، فى حالة الضرورة، وربما نصادق عليه".