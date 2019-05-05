كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تتهم إيران بدعم الرئيس الفنزويلى "على الأرض" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إيران بدعم حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "على الأرض" ، مؤكدا رغبة أمريكا فى استعادة الفنزويليين لديموقراطيتهم بدون تدخل أجنبى.

وقال بومبيو، قى مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" اليوم الأحد :"نرغب فى ألا يعانى الشعب الفنزويلى من التدخل الأجنبى لأى بلد، سواء كانت روسيا أو الصين، والأن يوجد إيرانيون على الأرض فى فنزويلا".

وأضاف بومبيو :"أمريكا تريد أن تخرج جميع البلدان من فنزويلا، والسماح للشعب الفنزويلى باستعادة ديموقراطيتهم".