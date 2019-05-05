كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول إيرانى: طهران تلجأ لـ"السوق الرمادية" لبيع النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة رويترز، اليوم، عن نائب وزير النفط الإيرانى "أمير حسين زمانينيا"، أنّ إيران حشدت كل الوسائللبيع النفط فى "السوق الرمادية" لتتجاوز العقوبات الأمريكية، التى تراها طهران غير شرعية.

وطالب الولايات المتحدة، التى انسحبت من الاتفاق النووى العام الماضى، من مشترى النفط الإيرانى بوقف عمليات الشراء بدءً من 1 مايو، أو مواجهة العقوبات.

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بينما قالت إيران إنها ستواصل تصدير النفط تحدياً للعقوبات الأمريكية، التى تهدف إلى وقف برنامج الصواريخ الباليستية لطهران، واحتواء نفوذها الإقليمى.

وقال زمانينيا :"حشدنا كل وسائل البلاد ونبيع النفط فى السوق الرمادية"، بينما لم يعطى تفاصيلا حول السوق الرمادية، إلاّ أنّ طهران لجأت لبيع نفطها بأسعار مخفضة وغالباً عبر شركات خاصة خلال فترة العقوبات فى بداية العقد الحالى.

وأضاف المسؤول الإيرانى :"لن نبيع بالفعل 2.5 مليون برميل يومياً، كما فى فترة الاتفاق النووى"، كما أكدّ أنّ هذا ليس تهريب، وإنما مواجهة العقوبات التى يرونها غير شرعية.