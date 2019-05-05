“البركان” ينفجر.. النهضة ينهي الشوط الأول متقدما على الصفاقسي التونسي بثلاثية

أنهى فريق نهضة بركان، ممثل الكرة المغربية في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الجولة الأولى متقدما بثلاثة أهداف دون رد على الصفاقسي التونسي، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، بالملعب البلدي لبركان، برسم إياب نصف نهائي كأس “الكاف”

وبدأ االفريق المغربي بقوة، وتحصل على ضربة جزاء، في الدقيقة السادسة، حولها الطوغولي، لابا كودجو، لهدف التقدم، قبل أن يعود عمر النمساوي، ويسجل الهدف الثاني، من كرة ثابثة رائعة، استقرت في الزاوية 90 من الحارس التونسي.

هذا الهدف، ضاعف الضغط على الفريق الزائر وأخرجهم من المباراة، فأضاف المدافع البوركينابي دايو، ثالث الأهداف، في الدقيقة 31.

وكان بإمكان الفريق البرتقالي أن يسجل أكثر من 3 أهداف، لو ترجم الفرص الخطيرة التي أتيحت له إلى أهداف.

وتؤهل هذه النتيجة، الفريق المغربي للمباراة النهائية، في حال ما استمرت إلى غاية نهاية اللقاء، مع العلم أن لقاء الذهاب كان قد انتهى لصالح الفريق التونسي بهدفين دون رد.