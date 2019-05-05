“ONCF” يعلن عن تفاصيل عروض بطاقات ” نافيط” ويرفع رسميا سعر تذاكر محورين حيويين

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الأحد، عن تفاصيل باقاته المقدمة لمستعملي قطاراته بشكل يومين، والتي سيوفرها انطلاقا من غد الإثنين، معلنا كذلك عن رفعه رسميا لأسعار تذاكر القطار في أكثر المحاور حيوية، وهي القطارات الرابطة بين الرباط والدار البيضاء، والرباط والقنيطرة.

وأوضح المكتب، في بلاغ له اليوم الأحد، أنه يقترح بالنسبة للزبناء الذين يتنقلون يوميا بين مقر عملهم وسكناهم، مجموعة من صيغ الانخراط “نافيط” تتناسب مع كافة متطلباتهم وصالحة لمدة شهر، 3 أشهر، 6 أشهر أو سنة، مسجلا أن هذه الصيغ، التي لم يتغير ثمنها، تخول لهم اقتصادا ملحوظا في مصاريف التنقل يصل إلى 60 في المائة.

وأضاف المكتب أنه سيتم توفير مرونة إضافية في هذا الصنف من المنتوج من خلال الصيغة الجديدة “بطاقة الانخراط الأسبوعي” التي تمكن من اقتصاد أكثر من 35 في المائة من مصروف التنقلات الأسبوعية وكذا الاستفادة من جميع مزايا بطاقة الانخراط “نافيط”، مؤكدا أنه يستمر في تسهيل الحياة اليومية للمسافرين عبر التخفيض الواضح في مدة السفر بين الدار البيضاء والرباط إلى 55 دقيقة فقط، بالإضافة إلى تحكم أفضل في نسبة الانتظام بلغت 91 في المائة.

وأوضح المصدر ذاته أنه على غرار المنخرطين “نافيط” على محور الدار البيضاء – الرباط – القنيطرة الذين لديهم خيار السفر وبنفس الثمن على متن قطارات “الأطلس” أو القطارات المكوكية السريعة، سيعمم المكتب هاته الميزة لتشمل كافة المسافرين على نفس المحور والذين سيستفيدون بدورهم من نفس التعرفة المرنة سواء اختاروا التنقل على متن القطارات المكوكية السريعة أو قطارات الأطلس حتى وإن لم يشتروا تذاكرهم مسبقا.

كما أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن الارتفاع الرسمي لأسعار القطارات في محورين أساسيين، حيث قال إنه “سيتم تحديد سعر تذكرة الدرجة الثانية بين الدار البيضاء – الرباط والذي كان يتراوح ما بين 37 و53 درهم في 40 درهم، وكذلك سعر تذكرة الدرجة الثانية بين الرباط – القنيطرة والذي كان يتراوح ما بين 16 و22 درهم في 18 درهم، أيا كان تاريخ اقتناء التذكرة”.

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أما بالنسبة للطلبة الذين يتنقلون بصفة منتظمة بين مكان إقامتهم والمؤسسة التي يتابعون بها دراستهم، أشار البلاغ إلى أنهم سيستفيدون بفضل بطاقة الانخراط ” نافيط الطالب” من اقتصاد في مصاريف التنقل يصل إلى 70 في المائة، بينما يمكن للطلبة الذين يسافرون من حين لآخر أن يسافروا بخصم 30 في المائة بفضل بطاقة “الطالب”، مضيفا أنه أصبح متاحا للطلاب الذين يحملون بطاقات الانخراط “نافيط الطالب” أو بطاقة تخفيض “الطالب” ركوب القطارات المكوكية السريعة مع الاستفادة من الخصومات التي كانت سابقا مقدمة فقط على متن قطارات الخط.

وسجل البلاغ أن نفس مبدأ التوحيد التعريفي سيطبق بالنسبة للشرائح الأخرى من المسافرين، على متن قطارات “الأطلس” والقطارات المكوكية السريعة حيث يستفيد حاملو بطاقات التخفيض “الشباب” و”العمر الذهبي” والمجموعات من تخفيض 15 في المائة على متن قطارات “الأطلس” والقطارات المكوكية السريعة، كما يستفيد الأطفال من تخفيض 30 في المائة مع سقف بقيمة 50 درهما بالدرجة الثانية و80 درهما بالدرجة الأولى. ونفس المبدأ سيطبق على رحلات أعضاء المؤسسات التي وقعت اتفاقيات شراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية مما يتيح لهم الاستفادة من التخفيض على جميع القطارات.

وأضاف المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه وضع المزيد من الخدمات لتبسيط رحلة المسافر من خلال الإصدار الجديد لتطبيق “ONCF TRAFIC” وخدمة الإشعار الآني، حيت يمكن للمسافر تلقي رسالة مباشرة لإعلامه بحالة سير القطارات، وكذلك إطلاق الخدمة الجديدة (“ONCF TAXI” التي تتيح للزبون طلب سيارة الأجرة بنقرة واحدة لضمان تكميل رحلته عند وصوله المحطة إلى وجهته النهائية.

وخلص المكتب إلى أنه من خلال كل هذه التحسينات التي طرأت على عرض القرب، فإنه يضع “دائما وأبدا “المسافر في مركز اهتماماته ويحرص على تسهيل تنقله كل يوم أكثر وجعله يكتشف “متعة السفر” بالقطار، مسجلا أنه بعد افتتاح المحطة السككية الجديدة لمدينة تمارة، يوم الخميس الماضي، تم تعزيز عدد القطارات المكوكية السريعة الرابطة بين كل من الدار البيضاء والرباط والقنيطرة.