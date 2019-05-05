البحرية الملكية تتدخل لإنقاذ 151 مرشحا للهجرة السرية على متن 16 قاربا

تمكنت البحرية الملكية، ليلة أمس السبت، من إغاثة أزيد من مائة مرشح للهجرة السرية، ينحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء.

وتقل مصدر عسكري اليوم الأحد، أن البحرية الملكية قامت، ليلة السبت- الأحد بمضيق جبل طارق، بإغاثة ستة عشر قاربا مطاطيا كان على متنها 151 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من جنوب الصحراء، فيما لم يتم الإعلان عن الوضع الصحي للمهاجرين.

وكانت البحرية الملكية قد أغاثت قبل أيام قاربا مطاطيا يحمل أكثر من خمسين مهاجرا في سواحل مدينة الناظور من بينهم نساء، وكشفت مصادر على أنه تم العثور على ثلاث جثث نقلت لمستشفى المدينة.

يذكر أن المئات من المهاجرين، الذين لا يزالون يغادرون السواحل المغربية في اتجاه النافذة الأوربية من المتوسط، في ظل استمرار التدخلات المغربية لإنقاذ المهاجرين بعد احتضان المغرب للمنتدى العالمي للهجرة في مراكش، والذي شارك فيه عدد كبير من قادة دول العالم، مقرين اتفاقا جديدا من أجل هجرة آمنة، توقف المآسي، التي يعيشها المهاجرون، واللاجئون.

وكشفت تحقيقات حديثة، أنه من بين المهاجرين اللذين يغادرون السواحل المغربية سرا إلى أوروبا، المئات من القادمين من دول الهند وباكستان، عبر شبكات للهجرة السرية تعمل على نقلهم من بلدانه مالأصلية إلى الجزائر، حيث يدخلون برا إلى المغرب قبل الهجرة على متن القوارب إلى السواحل الإسبانية.