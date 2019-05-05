ضمن فريق الوداد البيضاوي، ممثل الكرة المغربية الوحيد في منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، مبلغا ماليا مهما، قدره مليار و550 مليون سنتيم، وذلك بعد بلوغه لنهائي أغلى المنافسات القارية، بتجاوزه أمس السبت، عقبة ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، في نصف نهائي المنافسة.
وحسب المنح الجديدة للاتحاد القاري للعبة، فإن الوداد، سيستفيد من مليار و250 مليون سنتيم، من “الكاف”، بالإضافة 300 مليون سنتين من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والتي تحفز الأندية المغربية التي تصل لأدواء مهمة في المنافسات القارية.
وفي حال ما توج الفريق الودادي باللقب، فإنه سيظفر بمبلغ مالي ضخم، يقدر في 3 مليارات ( ملياريان إثنان ونصف من الكاف و500 مليون من الجامعة).
وسيواجه الوداد البيضاوي في المباراة النهائية، فريق الترجي التونسي، حامل اللقب، وصاحب 3 ألقاب قارية، والذي أقصى تي بي مازيمبي الكونغولي من دور النصف.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصوله لنهائي العصبة.. الوداد يضمن مبلغا ماليا كبيرا وهذا ما سيجنيه في حال تتويجه باللقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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