محمد رمضان في تحد مع فان دام في رمضان

يشارك النجم المصري، محمد رمضان، في إعلان إشهاري لإحدى شركات الاتصالات في مصر، إلى جانب الممثل العالمي “فان دام”، يعرض، في شهر رمضان بعدما تم تصوير، أخيرا.

وشارك رمضان صورته، إلى جانب “فان دام” في كواليس تصوير الإعلان، فيما كشفت شركة الاتصالات أن شكل الإعلان سيكون عبارة عن تحد بين رمضان و”فان دام”.

وينشغل رمضان بعد تصوير الإعلان باستكمال لقطات دوره في مسلسله الجديد “زلزال”، من بطولة حلا شيحا، ونسرين أمين، وماجد المصري، ويعرض، خلال شهر رمضان.