إصابة خطيرة في استهداف بناية في أسدود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السبت، إلى 18 شهيدا و105 إصابات، في أعقاب المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا وقصف منزلة عائلة المدهون ما أسفر عن استشهاد 4 أفراد من العائلة بينهم امرأة وجنينها (9 شهور)، في أحدث الغارات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي.

ولا تزال صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة في القطاع، حيث تم الإبلاغ في حدود الساعة الخامسة مساء اليوم، سماع دوي صافرات الإندار في "كيرم شالوم" والمجلس الاستيطاني "إشكول" و"ناحال عوز" و"كريات ملأخي" و"أسدود" و"عسقلان" و"سديروت" وجميع المستوطنات المحيطة بالمناطق الشمالية للقطاع المحاصر.

وأصيب إسرائيلي في جروح حرجة جراء إصابة مباشرة لبناية سكنية في أسدود، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية. حيث أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة قصفها "أسدود المحتلة بعدد كبير من الصواريخ ردًا على العدوان واستهداف الآمنين والمباني السكنية".

ويتواصل التصعيد في غزة مع إطلاق دفعة جديدة من الرشقات الصاروخية من القطاع، التي وصلت إلى 650 قذيفة على الأقل منذ بدء التصعيد، السبت، حتى عصر اليوم، الأحد، فيما استشهد 22 فلسطينيًا، منذ مساء الجمعة، وقتل ثلاثة مواطنين في إسرائيل، بينهم مواطن من النقب.

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ويواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على جميع المناطق في القطاع المحاصر من بيت لاهيا شمالا حتى رفح جنوبًا، حتى بيت لاهيًا شمالا.

وأعلن مستشفى "برزيلاي" في مدينة عسقلان، الأحد، أن 3 مواطنين من إسرائيل قتلوا، وأصيب 131 آخرون، بجروح متفاوتة منذ صباح السبت، جراء سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على مستوطنات إسرائيلية.

وأوضح المستشفى أن "من بين المصابين 3 إصابات خطيرة، و3 أخرى متوسطة". وأشار إلى أن 60 مصابا وصفت حالتهم بـ "الطفيفة"، بينما باقي الإصابات كانت حالات "هلع".

ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل؛ حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي البلاد.