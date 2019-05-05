السعودية تعلن غدًا الإثنين أول أيام شهر رمضان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مرصد المجمعة الفلكي السعودي عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم الأحد، وبذلك يكون يوم غد الإثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك فيما أعلنت سلطنة عُمان عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وعليه فإن يوم غد الإثنين يكون المتمم لشهر شعبان، ويوم بعد غد الثلاثاء الموافق 7 أيار/ مايو، هو غرة شهر رمضان.

وعقدت اليوم الأحد المحكمة العليا في السعودية "جلسة تراءٍ" لهلال شهر رمضان بعد أن تعذر ذلك مساء أمس، بسبب وجود سحب ركامية رعدية ممطرة. وقال مرصد جامعة المجمعة: "‏تم رؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير، وفي انتظار الإعلان الرسمي من المحكمة العليا" .

ويُنتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال ساعات قليلة قرارها الرسمي بشأن موعد دخول شهر رمضان المبارك.

يذكر أن وسائل إعلام سعوديّة ذكرت أمس، أن رؤية هلال شهر رمضان تعذّرت، مساء السبت، ما يعني أن اليوم الأحد هو المتمّم لشهر شعبان، بينما الإثنين هو أوّل أيام رمضان.

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أمّا فلسطين والأردن وباقي الدول العربيّة، فقد أعلنت أن تحرّي هلال رمضان سيكون مساء الأحد، ما يعني أن يكون إمّا يوم الإثنين وإمّا يوم الثلاثاء.

في حين أعلنت تركيا أن شهر رمضان سيبدأ يوم الإثنين، نظرًا لاعتمادها نظام الحسابات لا الرؤية بالعين المجرّدة.

أمّا الدول العربيّة، فيختلف فيها الوضع تمامًا، فما زالت الدولة الإسلاميّة الأكبر، السعوديّة، تصوم وفقَ رؤية الهلال بالعين المجرّدة، ومن الدول العربية من يعتمد التقويّم الفلكي ويدعّمَهُ برؤية الهلال كسلطنة عمان.

ويثير الاختلاف في تحديد آلية اعتماد رؤية الهلال بلبلةً في مواعيد الصيام، ففي العراق، مثلًا، يصوم السنّة وفقًا لـ"ديوان الوقف السنّي"، بينما يصوم الشيعة وفقًا للتقويم الفلكي المعمول به في إيران، ما يؤدّي في غالب الأحيان أن يصوم السنّة ويفطر الشيعة والعكس صحيح.