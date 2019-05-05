مقتل ريجيني: الأمن المصري ظنه جاسوسا بريطانيا وأبرحه ضربًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوقفت السلطات المصرية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وأوسعته ضربا ظنًا منها أنه جاسوس بريطاني، وذلك قبل أن يعثر عليه مقتولا، بحسب ما أفاد تقرير صحافي إيطالي استند إلى شهادة جديدة، نشر اليوم الأحد.

والشهادة الجديدة حول مصير ريجيني، طالب الدكتوراة في جامعة كامبريدج البريطانية البالغ 28 عاما والذي اختفى في القاهرة في كانون الثاني/ يناير 2016، أدلى بها شخص تنصت على عنصر استخبارات مصري كان يتحدث عن الشاب الإيطالي، بحسب ما ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وتناول الحديث بالعربية الوضع المضطرب في مصر ضمن مؤتمر للشرطة في دولة أفريقية لم يسمها التقرير في العام 2017، وتم نقله إلى المحققين الإيطاليين الذين طالبوا السلطات المصرية بتقديم مزيد من المعلومات.

وكتبت الخارجية الإيطالية على تويتر أنّها "تدعم طلب النيابة في روما الحصول على معلومات سعيا إلى إحقاق العدالة لجوليو ريجيني"، وحصل المتنصت الإيطالي الذي تم حجب اسمه على اسم العميل المصري بعدما تبادل بطاقة عمل مع زميل، بحسب الصحيفة.

وهو أحد خمسة عملاء قالت السلطات الإيطالية إنهم يحققون في قضية مقتل ريجيني، الذي اختفى فيما كان في طريقه لاستقلال قطار الانفاق في غرب القاهرة في 25 كانون الثاني/يناير 2016.

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وقال عميل الاستخبارات المصري "اعتقدنا أنّه جاسوس بريطاني. أوقفناه وبعدما وضعناه في السيارة اضطررنا لضربه. قمت بنفسي بضربه مرارا في وجهه"، بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا". وعثر على جثة ريجيني على جانب طريق خارج القاهرة بعد تسعة أيام وهي تحمل آثار تعذيب.

وأظهر تشريح إيطالي للجثة في أعقاب نقل جثمانه إلى روما، أنه قتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده.

وأثرت قضية ريجيني بشكل كبير على العلاقات بين البلدين بعدما اتهمت روما السلطات المصرية بعدم التعاون بشكل كاف في التحقيق.

ويعتقد المحققون الإيطاليون أنّ الشهادة الجديدة جديرة بالثقة، ما دفعهم إلى طلب تفاصيل أخرى من المحققين المصريين في صيف 2017، مطالبين خصوصا بمعرفة مكان العميل المصري المذكور.

وتنفي مصر الاتهام بأن أجهزتها الأمنية متورطة في مقتل ريجيني. وقالت السلطات المصرية في البداية إن ريجيني توفي في حادث سير، إلا أنها قالت لاحقا أنه قتل على يد عصابة إجرامية تمكنت الشرطة من القضاء عليها.